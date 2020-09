Fim da novela: Lionel Messi garante que fica no Barcelona

Lionel Messi será jogador do Barcelona no mínimo até 30 de Junho de 2021. A garantia foi dada pelo próprio atleta nesta sexta-feira, num desfecho que acaba por ser, segundo Messi, uma inevitabilidade.

O argentino disse que “estava seguro de que poderia sair como jogador livre” – havia um cláusula especial no contrato, a ser activada até 30 de Junho –, mas que as conversas com os dirigentes do clube mostraram que o cenário não é bem assim e que a cláusula já não é legal.

O Barcelona foi claro: ou Messi paga a cláusula de rescisão do contrato (700 milhões de euros) ou só em tribunal pode conseguir a desvinculação. E Messi não quer nem pensar nisso.

“Nunca iria a tribunal contra o Barcelona, porque é o clube que amo, que me deu tudo desde que cheguei e que é o clube da minha vida. Jamais me passou pela cabeça levar o Barcelona a tribunal. Se essa seria a única via para eu sair, então fico”, disse o jogador, citado pelo El Pais.

Já antes deste desfecho a Liga espanhola de futebol tinha recusado a validade da referida cláusula, dando a entender que esta seria uma guerra perdida pelo jogador argentino, que decidiu não se apresentar no início dos trabalhos de pré-temporada do clube.