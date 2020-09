À sétima etapa, chegou o efeito do vento à Volta a França

Não foi preciso virem as grandes etapas de montanha para alguns dos favoritos começarem a perder terreno na Volta a França. Este cenário verificou-se nesta sexta-feira, numa sétima etapa que já se previa traiçoeira. Com vento lateral em algumas partes do percurso, o pelotão desfez-se em dois, deixando no grupo mais atrasado ciclistas apanhados desprevenidos. Entre eles, Tadej Pogacar, Buchmann, Landa e, claro, Richie Porte, um nome já habitual neste tipo de incidentes de corrida. Este grupo perdeu mais de um minuto para os favoritos ao triunfo no Tour.

Na frente da corrida houve sprint pela vitória, em terreno plano, na chegada a Lavaur. O vencedor do dia foi Wout van Aert, que bisou nesta edição da prova, batendo Edwald Boasson Hagen e Bryan Coquard. Foi o terceiro triunfo da Jumbo em sete etapas, duas por Wout van Aert, uma por Primoz Roglic.

A camisola amarela continua no corpo de Adam Yates, que resistiu a problemas com o vento e chegou com o grupo principal.

Revolta no pelotão

Antes da corrida propriamente dita, este dia de Volta a França começou com uma tomada de posição por parte dos ciclistas. Depois do muito público presente nas estradas na etapa seis – e boa parte sem máscara –, o pelotão do Tour insurgiu-se. Thomas de Gendt e Tom Dumoulin foram os porta-vozes da revolta, depois de muitos adeptos terem ignorado o protocolo sanitário do Tour, bem como o apelo do governo francês no que diz respeito ao uso de máscara e ao distanciamento físico.

“A determinada altura, cheirei o hálito a cerveja da boca de alguém. Por isso, se estiverem infectados com o coronavírus, os ciclistas que passarem ao lado deles também podem ficar”, explicou Thomas De Gendt, numa visão corroborada por Dumoulin: “Especialmente nos últimos quilómetros, não gostei do que vi: muitos espectadores entusiasmados sem máscara”.

Tudo isto ganha particular importância considerando que as regras para o Tour 2020 estipulam que dois casos de infecção por covid-19 numa equipa – composta por cerca de 30 elementos, entre ciclistas e staff – vale a exclusão imediata dessa formação.

A predisposição de Thomas de Gendt para falar antes da etapa foi proporcional à que teve para atacar já durante a corrida. Numa etapa desenhada para uma fuga poder vingar, o grande especialista em fugas começou por atacar logo nos primeiros metros, juntamente com Cosnefroy, Schär e Calmejane.

O grupo acabou por ser neutralizado, sobretudo pelo trabalho muito forte da equipa Bora. E ver a Bora a encabeçar agressivamente o pelotão não foi uma trivialidade. Com alguma montanha durante o percurso – antes de um final plano, para um sprint –, a equipa esperava excluir do pelotão os principais sprinters, sabendo que o seu líder, Peter Sagan, aguentaria esse ritmo forte. E no final, sem rivais rápidos, a vitória na etapa estaria à mercê do eslovaco.

E a estratégia correu de forma perfeita. O trabalho da Bora começou por excluir Caleb Ewan. Depois, Bol e Greipel. Mais tarde, “caiu” Bennett. E caíram ainda Nizzolo, Viviani e Kristoff. Um por um, os principais rivais de Sagan num eventual sprint foram descolando do pelotão, rodando a mais de cinco minutos do grupo principal.

Já a cerca de 100 quilómetros do final, Thomas de Gendt voltou a provar que acordou cheio de energia. E lançou-se mais uma vez, desta feita sozinho. O experiente ciclista belga chegou a rodar vários quilómetros cerca meio minuto à frente do pelotão, mas acabou por ser alcançado a cerca de 30 quilómetros do final.

E foi nesta fase que começou a sentir-se a acção do vento lateral, com um corte no pelotão. Pogacar, Porte, Buchmann e Landa foram apanhados e perderam mais de um minuto.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na frente, a chegada à meta trouxe um ataque de Alaphilippe, cujo sprint foi hipotecado por um pequeno toque em Stuyven. Imune a toques esteve Wout van Aert, que vincou, uma vez mais, que já é uma das grandes estrelas do pelotão internacional. E de pouco valeu o trabalho da Bora durante o dia, já que Peter Sagan não fez sequer top-10 na etapa.

Para este sábado não há como evitar um duelo entre os favoritos à vitória final. Dificilmente não existirão ataques numa, em duas ou mesmo nas três subidas de 1.ª categoria escolhidas para o percurso, até porque os ciclistas que perderam tempo na etapa desta sexta-feira (Pogacar, Porte, Buchmann e Landa) terão necessariamente de mexer na corrida.

Mas ainda haverá um “bónus”: a etapa não terá final em alto, já que, depois da última subida do dia, o Col de Peyresourde, os ciclistas terão uma descida até à meta. Cenário que poderá beneficiar os ciclistas mais audazes e talentosos nas descidas.