Morreu Birol Ünel, actor dos filmes de Fatih Akin

Birol Ünel, que nasceu na Turquia mas se mudou ainda novo, aos sete anos, para a Alemanha, onde fez carreira, morreu esta quinta-feira de cancro num hospital em Berlim. Ünel, um excêntrico e expressivo actor, era mais conhecido pelo trabalho com Fatih Akin, o realizador alemão filho de pais turcos. Estava hospitalizado desde 18 de Agosto, dia em que fez 59 anos.

Com Akin a dirgir, o actor foi o protagonista de Head On - A Esposa Turca, de 2004, filme que lhe valeu o prémio de Melhor Actor nos Lola, os prémios do cinema alemão, e onde fazia o papel de um alcoólico suicida – o álcool era algo com que Birol tinha problemas na vida real. Apareceu também em Soul Kitchen, de 2009, Em Julho, do ano 2000, bem como no documentário Crossing the Bridge: The Sound of Instanbul, de 2005. A sua carreira já tinha começado antes, mas foi Head On - A Esposa Turca que o tornou reconhecido mundialmente.

Ünel estreou-se no cinema em 1988, com Bem-Vindo à Alemanha, de Thomas Brasch, com quem o actor, algo conflituoso, não se deu bem, tendo sido praticamente cortado do filme, e no teatro, em 1992, na Tacheles, em Berlim, com Calígula. Birol era conhecido pelo temperamento volátil e comportamento errático, uma característica que lhe valeu a alcunha de “Klaus Kinski turco”.

Ao longo dos anos, trabalhou em teatro e fez filmes como Inimigo às Portas, de Jean-Jacques Annaud, em 2001, Anam, de Buket Alakus, do mesmo ano, Blackberry, de Oliver Rihs, de 2002, Valerie, de Birgit Möller, de 2006, Transylvania, de Tony Gatlif, em 2007, Estranhos, de Guy Nattiv e Erez Tadmor, também em 2007, ou Method, de Ulas Inan Inaç, de 2011.

No Instagram, para assinalar a morte do colega, Fatih Akin publicou uma fotografia do actor, com uma legenda em alemão, turco e inglês: “Descansa em paz, caro amigo. A tua luz estava a brilhar forte.”