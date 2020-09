Espelho d’Água recebe Mesa de Frades com fados e Laginha com Tcheka

Num ciclo onde já se apresentaram, com êxito, músicos como Yamandu Costa (Brasil) ou Paulo Flores (Angola), chega este fim-de-semana a vez dos fados, com vozes do elenco da Mesa de Frades, e do projecto que o pianista, compositor e arranjador Mário Laginha iniciou com o cantor e compositor cabo-verdiano Tcheka. O palco é o mesmo de sempre: findas as férias, o Espaço Espelho d’Água, na zona de Belém, em Lisboa, reactiva o ciclo SomSabor, iniciado em Junho, que junta música, gastronomia e tertúlias, com bilhetes conjuntos para jantares e espectáculos.

Esta sexta-feira, com jantar das 20h30 às 22h00 e música às 23h, actuarão alguns fadistas da conhecida Mesa de Frades, do guitarrista Pedro de Castro, que tal como as restantes casas de fado, permanece ainda fechada devido às normas de precaução ditadas pela pandemia. No SomSabor, onde as mesas (para 4, 6 ou 8 pessoas de um mesmo grupo) são dispostas com o necessário afastamento, seguindo, garantem os promotores, as directrizes da Direcção-Geral da Saúde, esta sessão tem por objectivo quebrar esse silêncio e dar voz ao fado. Assim, para além de Teresinha Landeiro, Rodrigo Rebelo de Andrade e Beatriz Felício, anuncia-se também a presença do flautista e compositor Rão Kyao, autor de um disco que fez história: Fado Bailado (1983).

“ Uma dimensão mágica ”

Sábado, com jantar no mesmo horário e concerto às 22h30, actuam Mário Laginha (piano) e Tcheka (guitarra e voz), numa dupla apresentada com êxito no CCB, em 2016 e que, depois de correr vários palcos internacionais e nacionais (como o do Teatro da Trindade, em 2017), mantém viva a razão primordial que esteve na sua origem: o prazer genuíno de fazerem música juntos. Em 2017, justificando este encontro musical, Tcheka disse ao PÚBLICO: “Tem sido uma experiência muito importante, para mim e para a música de Cabo Verde. O que eu faço, junto com o Mário, dá uma dimensão incrível, uma música plena de cor, mágica.” Isto enquanto Mário Laginha nos afirmava, na mesma ocasião: “Eu sinto, na música que o Tcheka faz, uma ligação com a música africana que eu ouvia na adolescência, aqueles discos de recolha, das tribos, de que eu sempre gostei. E sinto com a música dele uma afinidade de paixão musical. Ouço e digo: adoro isto.”

No domingo, mas com início à tarde (das 18h30 às 20h30, com jantar a partir das 20h45), haverá poesia e música com Pélico (poeta) e Donatello Brida (músico). Nos três dias, o chef convidado do SomSabor manter-se-á o mesmo: Rodrigo Madeira, da Herdade da Malhadinha Nova, Beja. Até ao final de Setembro, além das sessões de domingo (denominadas Palavras em Contraste), já há nomes anunciados para os concertos. Dia 11, Gonçalo Sousa + Marco Oliveira e Rolando Semedo; dia 12, Bernardo Lobo convida Maria João; dia 19, Domenico Lancellotti + Toty Sa’Med; dia 25, Gonçalo Sousa + Tyler Faraday e Diogo Alexandre; e dia 26 Elida Almeida.