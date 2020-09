Escritor Afonso Cruz vence quinta bolsa de Residência Literária em Berlim

O escritor Afonso Cruz é o seleccionado para a quinta Bolsa de Residência Literária, a decorrer em Berlim, por iniciativa da Embaixada de Portugal na Alemanha e do Camões -- Centro Cultural Português, anunciou esta sexta-feira a representação nacional.

Na capital alemã, “Afonso Cruz propõe-se escrever o terceiro livro da sua colecção Geografias”, de acordo com o comunicado da embaixada portuguesa enviado à agência Lusa.

A obra deverá remontar à Berlim dividida pelo Muro e contar a história de um casal de namorados, separado no momento da divisão da cidade.

O autor de Paz Traz Paz, A Boneca de Kokoschka e Jesus Cristo Bebia Cerveja sucede aos escritores Patrícia Portela, Rui Cardoso Martins, Isabela Figueiredo e Miguel Cardoso que, desde 2016, beneficiaram desta Residência Literária.

Afonso Cruz é escritor, ilustrador, cineasta e músico da banda The Soaked Lamb.

Nasceu em 1971, na Figueira da Foz, e estudou na Escola António Arroio, em Lisboa, na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, e no Instituto Superior de Artes Plásticas da Madeira.

Desde 2008, publicou cerca de trinta livros, entre romances, peças de teatro, livros de não-ficção, livros infanto-juvenis e uma enciclopédia ficcional, Enciclopédia da Estória Universal.

As obras de Afonso Cruz, traduzidas para mais de 20 idiomas, receberam distinções como o Grande Prémio de Conto Camilo Castelo Branco 2010, o Prémio Literário Maria Rosa Colaço 2009, o Prémio Literário Europeu 2012 e o Prémio Autores 2011 SPA/RTP.

Foi ainda distinguido com uma menção honrosa no Prémio Nacional de Ilustração 2011, finalista do Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores e entrou na Lista de Honra do Internacional Board on Books for Young People (IBBY, conselho internacional para o livro infantil e juvenil).

Em 2019, Afonso Cruz fez parte da delegação de autores de língua portuguesa na Feira do Livro de Leipzig. Foi também um dos autores presentes na Feira Internacional do Livro de Guadalajara.

Entre títulos mais antigos do autor de Para onde Vão os Guarda-Chuvas, encontra-se O Pintor Debaixo do Lava-Loiças, baseado num episódio real passado com os seus avós (que acolheram refugiados durante a II Guerra Mundial, em sua casa na Figueira da Foz), de um pintor eslovaco que, por causa do nazismo, teve de fugir para o armário de uma cozinha.

Iniciada em 2016, a Bolsa de Residência Literária em Berlim, com a duração habitual de um mês, enquadra-se no programa de divulgação internacional estruturado pela Embaixada de Portugal e do Camões-Centro Cultural Português em Berlim, na área do livro, no âmbito do Plano Anual de Acção Cultural Externa, coordenado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal e o Ministério da Cultura.

É uma das iniciativas criadas no âmbito do projecto Portugal País convidado da Feira do Livro de Leipzig 2021.