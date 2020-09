A casa e a música: noite sublime em Veneza com The Disciple, de Chaitanya Tamhane

Ou vimos um filme ou fechámos os olhos? Vimos um filme e fechámos os olhos. The Disciple, do indiano Chaitanya Tamhane, um golpe de asa de programação na competição de qualquer festival de cinema, tornou sublime a noite de quinta-feira da 77.ª edição do Festival de Veneza.

Esta não é, obviamente, uma consideração unânime. Na manhã seguinte havia quem puxasse pela garganta para caricaturar a entonação de notas libertadas pelos gurus e aprendizes do Raga, a música clássica indiana. “E é isto assim durante duas horas!”.

Porque The Disciple também é um concerto. É ainda uma prelecção filosófica sobre a busca da Verdade, a libertação e o ascetismo como demanda. É uma caminhada encantatória, hipnótica, que faz do espectador um observador/participante que se liberta com o que se passa nos planos. É uma visão que reconstrói o mundo como sensação através da experiência do tempo, tal como nos primeiros filmes de Hou Hsiao-Hsien ou de Edward Yang. Finalmente, The Disciple, regresso de Chaitanya Tamhane a Veneza, onde em 2014 foi premiado com o Leão do Futuro pelo filme Court, exibido na secção Horizontes, é uma “história de formação”: a construção da identidade, a desilusão e a perda, por um aprendiz do Raga que não se mostra à altura das suas memórias de infância, dos mitos e segredos deste modo de expressão, dos cânones rígidos deste modo de improvisação. E que vai ser engolido pelas cenas do quotidiano, pela banalidade, pela alegria triste da normalidade, afastando-se do seu ideal e do sublime. O lugar onde está The Disciple, o filme de Chaitanya Tamhane, cineasta do presente, apadrinhado por Alfonso Cuaròn, seu produtor executivo, com quem trabalhou em Roma, Leão de Ouro em 2018.

Escola Luca Guadagnino

Não há encontro algum com o sublime, agora é a “escola Luca Guadagnino” em acção: Padrenostro, de Claudio Noce (competição), com a caução de uma história real, autobiográfica. Junta a experiência de uma infância dourada, protegida, que é violentada pelos “anos de chumbo” italianos. Assim: um morphing que vai de Il Giardino dei Finzi-Contini (1979), de Vittorio de Sica, a Colpire al Cuore (1982), de Gianni Amelio.

Todo o filme é construído como sucessão de “trouvailles”, dilatando a aproximação ao mistério (câmaras lentas, música…), mas como este embrulho vistoso e de grandes dimensões Padrenostro não esconde nada e por isso também não revela nada.

É bizarro dizer isso tratando-se de uma história autobiográfica, onde o elemento pessoal, de catarse, seria irredutível. Mas é este o resultado: devido a tanta redundância e incontinência publicitária, a sabotagem do potencial enigmático de uma história de amizade entre uma criança, cujo pai, juiz, é vítima de atentado terrorista (como aconteceu na realidade ao realizador Claudio Noce na infância) e o amigo que entra na sua vida, e que será o filho do terrorista morto nesse atentado.

Para “romance de formação” saímos a ganhar (pelo menos temos personagens que o filme não condena como naturezas mortas) se formos procurar noutro lugar. Por exemplo em The Whaler Boy, de Philipp Yurev (Giornate degli Autori), em que um adolescente numa aldeia remota da Rússia oriental, caçador de baleias, quer atravessar o Estreito de Bering para chegar ao Alasca, e daí até Detroit, esperando encontrar a modelo loura de um videochat erótico por quem se apaixonou.

O documento sobre uma comunidade é a base em que assenta a primeira longa do realizador russo, mas ele surge tintado de ficção, com o filme de viagens, com o filme de aventuras. Sem qualquer decorativismo, mas também sem a aventura das grandes escolhas. A viagem fica-se por um middle of the road que não compromete, que é simpático, mas não deixa grandes marcas.

O mesmo acontece com The Duke, de Roger Michell (fora de competição), que, sendo de novo uma história verídica, quer oferecer ao mundo proletário o seu “The Thomas Crown Affair”. De que faz uma versão, para além de proletária, geriátrica. Jim Brodbent interpreta um mitómano e inquieto sonhador, que se chamou Kempton Bunton, que na Inglaterra de 1960 roubou um Goya da National Gallery, prometendo devolver o quadro se o governo tornasse mais eficiente e generosa a sua legislação para os idosos. A mulher de Bunton é interpretada por Helen Mirren. Até os fumos dos bairros proletários servem o propósito de decoração do divertimento “vintage”.

Não se pode dizer que não deixe marcas Night in Paradise, do coreano Park Hoon-Jung (fora de competição). Não por qualquer originalidade ou aproximação pessoal ou idiossincrática ao género filme de gangsters… Reconhece-se o modelo de Hong Kong aqui, pegadas do japonês Takeshi Kitano ali, às vezes um certo kitsch sentimental, no geral um produto industrial que alinha os planos com competência, sentido de brilho até, mas sem ferir ou rebentar qualquer molde. Mas a fuzilada final, que não conseguimos dizer quanto tempo dura, faz sangue e é memorável…