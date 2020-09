Herdeiros de Saramago: Um Objecto Fílmico Não Identificado

“Não se aprende a escrever para se ser escritor. Mais do que um escritor sou um leitor”, confessa Paulo José Miranda, o primeiro vencedor do Prémio José Saramago, com o romance Natureza Morta, sentado numa mesa ao pé do Tejo, perto de Cacilhas. “Foi aqui que domestiquei muitos livros”, recorda num dos episódios de Herdeiros de Saramago, a série documental com autoria de Carlos Vaz Marques e realização de Graça Castanheira que se debruça sobre os escritores distinguidos com o prémio criado em 1999. Produzida pela Midas Filmes, retrata a obra e o quotidiano de 11 escritores de língua portuguesa, e estrear-se-á em Novembro, mês do aniversário do Nobel da Literatura português, na RTP1.

Continuar a ler