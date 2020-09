Filmfarsi: em busca do cinema iraniano perdido

Se afirmarmos que o cinema iraniano não foi sempre só Abbas Kiarostami, Jafar Panahi ou Asghar Farhadi, o leitor não ficará certamente surpreendido. O mesmo já não acontecerá se lhe dissermos que, entre 1953 e 1979, sob o reinado do Xá da Pérsia, entre o golpe de estado que depôs Mohammed Mossadegh e o triunfo da Revolução Islâmica do Ayatollah Khomeini, o cinema iraniano produziu centenas de filmes populares combinando influências ocidentais (quando não plágios descarados) e tradições locais. Comédias brejeiras ou rústicas, westerns, policiais, musicais ou melodramas, cinema de exploitation (ou de trashploitation?) designado generalizadamente por filmfarsi – e de que o leitor nunca ouviu falar porque, na verdade, ninguém fora do Irão o viu.

