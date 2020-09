PÚBLICO cresceu mais de 100% nas assinaturas digitais

O PÚBLICO é o jornal que registou o maior crescimento de assinaturas digitais no primeiro semestre do ano, o que fez com que ultrapassasse o Jornal de Notícias, pela primeira vez, na circulação total paga (soma das vendas em banca e das vendas online), segundo os dados da Associação Portuguesa para o Controlo de Tiragens e Circulação.

Nos primeiros seis meses de 2020, a circulação total paga do jornal subiu mais de 33%, de 30.890 para 41.260, que representa uma quota de 18%. Todos os outros diários desceram neste cômputo geral, fruto do fecho de locais de venda e de alterações de hábitos de consumo devido à pandemia.

Embora tenha registado uma descida de cerca de dois mil exemplares na sua edição impressa, comparativamente ao período homólogo, o PÚBLICO manteve a mesma quota de mercado: 12%. No digital, o PÚBLICO é o diário com mais assinaturas digitais. No período em apreço, este jornal conquistou mais 14 mil assinantes, um crescimento de mais de 100% face aos primeiros seis meses do ano anterior.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Quando se olha para a circulação paga total, em relação ao período homólogo, conclui-se que o PÚBLICO aumentou a sua circulação em 33% e a sua quota de mercado subiu para os 27%.

O Correio da Manhã, apesar de uma queda das vendas em banca, continua a ser a publicação diária com mais circulação total paga. O Expresso lidera a circulação total paga entre os semanários.