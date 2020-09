Ministério faz 40 novas intervenções para travar inflação de notas

A Inspecção-Geral de Educação e Ciência (IGEC) vai visitar 40 escolas nos próximos meses, numa iniciativa de reforço do combate à inflação de classificações internas no ensino secundário, uma prática que visa facilitar a entrada dos estudantes no ensino superior. A maioria destas intervenções tem como objectivo “aprofundar” os resultados de inspecções anteriores, avança o Ministério da Educação.

