Ministério anuncia obras em mais 164 escolas do 2.º ciclo ao secundário

O Ministério da Educação informou, nesta quinta-feira, que vai avançar com obras de requalificação em 164 escolas do 2.º e 3.º ciclos e do ensino secundário. Esta empreitada será financiada pelo programa Portugal 2020, que é alimentado na maioria por fundos comunitários.

Numa nota à comunicação social, o ME especifica que a intervenção representará um investimento superior a 250 milhões de euros, dos quais 20 milhões respeitam à contrapartida pública nacional. A autorização para esta despesa foi aprovada pelo Conselho de Ministros nesta quinta-feira.

Segundo o ME, com o apoio dos municípios foram realizadas desde 2016 mais de 550 intervenções em escolas. Que se tornaram possíveis por se terem mobilizado “fundos comunitários disponíveis” no âmbito do Portugal 2020 para a realização destas obras, que totalizam um investimento de cerca de 500 milhões de euros.

Segundo o ministro da Educação, o montante das verbas comunitárias já previstos para a Educação na versão original daquele programa, assinado em 2014, foi reforçado em mais 111 milhões de euros por via de uma reprogramação dos fundos alocados ao Portugal 2020.