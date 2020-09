Governo insiste na delação premiada para combater corrupção

Na véspera do arranque do julgamento do pirata informático Rui Pinto, o Governo anunciou um pacote de medidas de combate à corrupção entre as quais se destaca a delação premiada, isto é, a possibilidade de quem denuncia este tipo de crimes ser perdoado pela justiça ou ver a sua pena atenuada.

O Ministério da Justiça quer ainda reforçar a pena acessória de proibição do exercício de funções públicas, aplicada a titulares de cargos públicos que cometem crimes de média ou alta gravidade, prevendo prazos mais longos de inibição do exercício de funções e tornando esta punição também aplicável a titulares de cargos políticos.

“Sugere-se que os gerentes e administradores de empresas possam ficar, do mesmo modo, proibidos de exercer, por certo período, funções de gerência ou administração caso cometam crimes de corrupção”, refere uma nota informativa do Ministério da Justiça, que quer comprometer o sector privado com o combate ao fenómeno.

Na prevenção da corrupção, o destaque vai para o reforço do papel das escolas, “transmitindo-se às crianças e jovens valores que gerem repúdio” perante este tipo de práticas.

Embora sob outra designação, a delação premiada já existe há décadas na legislação portuguesa, mas alterações à lei operadas em 2010 tornaram quase impossível utilizá-la. O Governo tenciona agora tornar a lei mais operacional, admitindo a celebração de acordos sobre a pena aplicável, durante o julgamento, com base na confissão livre e sem reservas dos delitos por parte do arguido, independentemente da natureza ou da gravidade do crime. Evitar o surgimento de megaprocessos é igualmente outro objectivo do Governo.