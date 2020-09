Discrição, precisão e snipers: o que é preciso para manter Rui Pinto seguro?

Começa esta sexta-feira aquele que tem sido apelidado como o “julgamento do século”. Rui Pinto senta-se no banco dos réus para responder por 90 crimes num julgamento que tem estado envolto em secretismo. Os holofotes internacionais estão apontados para o Campus da Justiçam em Lisboa, e a segurança do denunciante é prioridade para as autoridades. A PSP recusa comentar quaisquer pormenores de segurança.

