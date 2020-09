Covid-19: mais duas mortes e 418 novas infecções, o maior aumento em quase dois meses

Portugal regista esta quinta-feira mais duas mortes por covid-19 e 418 novos infectados, o que corresponde a uma taxa de crescimento de 0,7%. É o maior número de casos registados em 24 horas desde 9 de Julho, quando também foram identificadas 418 infecções. Desde o início do surto, já foram detectados 59.051 casos e morreram 1829 pessoas.

O boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta quinta-feira dá conta de mais 194 pessoas recuperadas, aumentando o total de recuperações para 42.427. Excluindo estes casos e os óbitos, há 14.795 casos activos em Portugal, mais 222 do que no dia anterior. Este número sobe há 19 dias consecutivos.

Há 334 pessoas internadas, das quais 44 estão nos cuidados intensivos (mais três do que na quarta-feira). Neste momento 34.197 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde (mais 283).

A taxa de letalidade da doença é de 3,1%, subindo para 15,1% nos doentes acima dos 70 anos.

A maior parte dos novos casos detectados nas últimas 24 horas foram na região de Lisboa e Vale do Tejo (49,5%), com mais 207 infecções. Na região Norte foram identificados mais 177 casos (42,3%). Estas duas regiões concentram 91,8% das infecções detectadas esta quinta-feira (384 casos), sendo que as duas mortes aconteceram em Lisboa e Vale do Tejo, que conta agora com um total acumulado de 30.415 casos e 668 mortes. No Norte, já foram detectados 21.302 casos e morreram 849 pessoas.

O boletim indica também que foram detectados sete novos casos na região Centro (4860 infecções e 253 mortes), três no Alentejo (952 casos e 22 óbitos), 18 no Algarve (1141 casos e 17 mortes), quatro na Madeira (165 casos sem vítimas mortais) e dois nos Açores (216 casos e 15 mortes).

Em todo o mundo, a pandemia de covid-19 já causou quase 864 mil mortes em mais de 26 milhões de casos de infecção, tendo já recuperado mais de 17,3 milhões de pessoas.