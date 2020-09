Touradas, concertos, F1 e Festa do Avante!. Respostas para todas as dúvidas sobre grandes eventos

A realização da Festa do Avante! em tempo de pandemia tem gerado várias críticas ao PCP. Enquanto a maioria dos restantes partidos optaram por não realizar as actividades que tinham planeadas para este Verão, o PCP não abdicou da festa comunista com as regras de segurança recomendadas, mas afirmou que as exigências da Direcção-Geral da Saúde (DGS) “contêm em vários domínios graus de exigência maiores relativamente à Festa do que tem estabelecido para outras iniciativas”.

