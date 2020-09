PSD tem dúvidas sobre regresso às aulas e pede debate parlamentar

A bancada do PSD pediu a realização de um debate sobre o “bom funcionamento das escolas no próximo ano lectivo” na reunião da comissão permanente (órgão da Assembleia da República que funciona durante as férias parlamentares), marcada para a próxima quinta-feira.

“A nossa preocupação é ter a certeza de que estão reunidas as condições para que as escolas reabram com toda a segurança e que nenhum aluno fique para trás”, afirmou ao PÚBLICO o vice-presidente da bancada Luís Leite Ramos. O deputado considera que “há muitas dúvidas na comunidade educativa sobre as regras de funcionamento”, apontando como exemplo eventuais casos de infecção de covid-19. “O que vai acontecer nos casos em que seja detectado um caso num aluno, docente ou num funcionário? Não sabemos muito bem”, exemplificou.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Além de questionar sobre os anúncios do Governo sobre o reforço de pessoal nas escolas sem concretização, Luís Leite Ramos mostra também “perplexidade” sobre a orientação de as refeições serem servidas em regime take away: “Não sabemos muito bem onde os alunos vão comer”.

A ministra da Presidência Mariana Vieira da Silva deixou hoje uma mensagem de “tranquilidade” às famílias sobre o regresso às aulas mas os sociais-democratas pedem informação sobre o funcionamento das escolas.

É nesse sentido que a bancada do PSD quer interpelar o Governo na próxima semana na reunião da comissão permanente cuja agenda será aprovada em conferência de líderes na quarta-feira, dia 9. Os deputados da comissão de Educação têm ainda outras iniciativas previstas como uma visita a uma escola na próxima segunda-feira e reuniões com agentes representativos do sector na quarta-feira seguinte.