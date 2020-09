Descida do IVA na electricidade entra em vigor a 1 de Dezembro

A ministra do Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, anunciou nesta quinta-feira, no final da reunião do Conselho de Ministros, que o Governo aprovou a redução do IVA da electricidade para 13% nos consumos mais baixos. A medida foi depois explicada pelo ministro das Finanças, João Leão, em resposta aos jornalistas.

“A medida abrange cerca de 5,2 milhões de contratos (86% dos clientes da baixa tensão) e complementa a medida tomada no Orçamento do Estado para 2019 de redução da taxa de IVA para 6% na componente fixa das tarifas de acesso às redes nos fornecimentos de electricidade correspondentes a uma potência contratada que não ultrapasse 3,45 kVA”, esclareceu depois o comunicado do Conselho de Ministros.