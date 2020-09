David Justino vai liderar novo órgão consultivo do PSD

O vice-presidente do PSD, David Justino, vai liderar o novo órgão consultivo do conselho estratégico nacional (CEN) do partido, constituído por 29 personalidades da sociedade portuguesa. O conselho consultivo reúne-se pela primeira vez no dia 12 de Setembro, em Coimbra, num encontro que servirá para ouvir as ideias dos conselheiros para o programa de retoma nacional que o partido irá apresenta no final do mês de Setembro.

O órgão que funcionará em articulação com o CEN inclui militantes do PSD e independentes como: Miguel Poiares Maduro, Carlos Moedas, José Pacheco Pereira, Daniel Bessa, Miguel Cadilhe, Margarida Marques, Teresa Gamito ou Henrique Neto. O objectivo é que os membros deste grupo dêem contributos de acordo com as suas áreas de especialidade, com a finalidade de preparar um programa político alternativo para Portugal.

David Justino, que além de vice de Rui Rio é coordenador do CEN para a área da Educação, vai ser presidente do novo órgão que terá a seguinte composição:

Ana Isabel Miranda (Ambiente); António Fidalgo (Ensino Superior); Carlos Borrego (Ambiente); Carlos Moedas (Europa); Dália Costa (Políticas Públicas); Daniel Bessa (Economia); Henrique Neto (Economia e infra-estruturas); J. P. Barbosa de Melo (Reforma do Estado); João Joanaz de Melo (Ambiente); João Falcão e Cunha (infra-estruturas); José Nunes Liberato (Política); José Pacheco Pereira (Política); Licínio Lopes Martins (Justiça); Luís Filipe Pereira (Economia e Saúde); Luís Pais de Sousa (Segurança e Justiça); Luís Todo Bom (Economia); Luís Mira Amaral (Economia); Luís Alves Monteiro (Economia); Manuel Antunes (Saúde); Maria Margarida Marques (Migrações); Maria do Céu Ramos (Agricultura e Cultura); Miguel Cadilhe (Economia); Miguel Poiares Maduro (Justiça); Pedro Lynce (Agricultura e Ensino Superior); Pedro Roseta (Cultura); Teresa Maria Gamito (Mar); Tiago Costa (Gestão); Vítor Gonçalves (Economia); Vladimiro Feliz (Gestão).