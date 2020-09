Tardou, mas chegou: arte urbana regressa à Covilhã com o Wool

Os artistas Jofre Oliveras (Espanha), Alberto Montes (Espanha), Tiago Galo (Portugal) e Catarina Glam (Portugal) vão participar na sétima edição do Wool - Covilhã Arte Urbana, que decorre entre 19 e 27 de Setembro naquela cidade do distrito de Castelo Branco.

A edição deste ano decorre mais tarde do que o habitual, fruto do contexto pandémico e terá todas as actividades ao ar livre, mas manterá uma programação variada que, além da pintura dos murais por parte dos artistas convidados, também integra conversas com artistas, workshops, exposições e a estreia de um documentário, aponta a organização em comunicado.

Criado em 2011, fruto da iniciativa de Lara Seixo Rodrigues, Pedro Seixo Rodrigues e Elisabet Carceller, com o objectivo de prestar tributo à história da cidade como forma de redescobrir a sua identidade e de despertar o interesse as comunidade para a arte contemporânea, este festival conta já com 40 intervenções, todas localizadas em pleno centro histórico da cidade. Este ano, juntam-se-lhes as criações dos artistas convidados que, lembra a organização, estão entre os nomes “mais promissores da arte urbana a nível mundial”.

Da lista constam os espanhóis Jofre Oliveras, que é artista visual e activista reconhecido por trabalhar a arte como instrumento de transformação social em espaço público, e Alberto Montes, um jovem artista plástico que desenvolve o seu trabalho, inspirado na pintura dita clássica, tanto em estúdio como pelas ruas. Entre os nomes portugueses estão Catarina Glam, artista visual que se foca principalmente no desenvolvimento de esculturas e instalações públicas, e Tiago Galo, ilustrador que começou o seu trabalho colaborando em pequenos fanzines e exposições.

Para além do grupo de artistas, a organização também sublinha que foi o desafio ao fotógrafo de paisagem e viagem Rui Gaiola, natural da Covilhã, para apresentar uma exposição de fotografia em grande escala em pleno espaço público. Serra ao Alto será o resultado deste desafio, sendo que o fotógrafo também participará numa palestra e masterclass desta edição do Wool. Outro dos destaques prende-se com a estreia do documentário Martha: A Picture Story, realizado pela australiana Selina Miles.