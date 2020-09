BMCar lança concurso de criatividade com prémio de 5000 euros

Sob o mote da liberdade e do desconfinamento, artistas de diversas expressões têm até 20 de Setembro para participar no Prémio BMCar. O interessado — em nome individual ou colectivo — vencedor vai receber um prémio de 5000 euros. As candidaturas estão abertas a cidadãos de nacionalidade portuguesa e a residentes no país. No regulamento, o concurso apresenta-se como “um desafio artístico multidisciplinar que pode combinar texto, som, gráfico, iluminação, animação ou vídeo” — apenas em formato digital.

As seis obras finalistas seleccionadas vão ser expostas, de forma obrigatória, nos ecrãs do concessionário BMCar da Casa da Música e, de forma opcional, num carro Mini, em fibra. Esta última viatura pode ser pintada ou decorada da forma que o artista pretender e encontra-se também dentro do concessionário. A exposição dos trabalhos está prevista acontecer nos meses de Outubro e Novembro de 2020.

O tema transversal a todas as obras é a liberdade e esta escolha reflecte os “tempos que se vivem – entre o confinamento e o desconfinamento”, afirma a organização no regulamento do concurso. A criatividade, a originalidade e a relevância das obras em resposta à temática proposta vão ser os critérios avaliados pelo júri. Os candidatos podem submeter o projecto aqui.

O lançamento e apresentação deste projecto acontece no espaço da Casa da Música do Porto, esta quinta-feira, 3 de Setembro.

