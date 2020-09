Um catalão em Portugal, um ano na Lusitânia

Agora, umas semanas depois de ter finalizado um ano extraordinário, localizado exactamente a 1000 quilómetros em linha recta do sítio onde me senti como em casa, sem estar na minha casa, posso expor algumas das conclusões às quais chegou o catalão que escreve este texto depois de um ano de intercâmbio Erasmus em Portugal.

Em primeiro lugar, devo esclarecer o em Portugal. A precisão territorial que a minha formação requer ter-me-ia obrigado a escrever em Lisboa mas, pelo seguinte motivo, acho mais justo dizer Portugal: tive a imensa sorte de morar numa das residências universitárias dos Serviços de Acção Social da Universidade de Lisboa, o que me deu a oportunidade de conviver com estudantes de todas as partes (continente e ilhas, interior e litoral) do país, e, portanto, de ouvir diferentes sotaques, conhecer as diferentes realidades territoriais e perceber os planos de vida que cada situação permite.

Neste contexto, fico com a sensação de ter conseguido compreender bastante bem o que é esse pedaço da Península Ibérica chamado Portugal, ao mesmo tempo que tentava que esse pedaço do outro lado da Península composto pelos Países Catalães também fosse, pelo menos, conhecido. Tive a sorte de ter estado rodeado de colegas que, além de inquisitivos, são multifacetados e cultos. Foi fantástico terem-me apresentado as badalhoquices do Bocage, os filmes de Manoel de Oliveira e as canções do Variações, ao mesmo tempo que eu explicava que o all i oli não é um molho turco, ficava surpreendido com o facto de a série Merlí ser tão conhecida no estrangeiro, ou mostrava a nossa tradição de fazer castells. Também gostei de poder ter respondido a perguntas sobre a nossa história, a nossa condição de bilingues e, durante o mês de Outubro, sobre os protestos que aconteceram como resultado da sentença condenatória dos presos políticos catalães.

Foto David Lloberas

Durante este ano em Lisboa, mergulhei profundamente na sua cena cultural e artística. A Gulbenkian e o Museu Nacional de Arte Antiga ao domingo, a Feira da Ladra às terças e sábados, e a programação do Cinema Nimas a cada dia. É deveras extraordinário poder ter visto filmes actuais como Parasitas e O Farol no mesmo cinema onde um mês depois retornavam ao grande ecrã a Laranja Mecânica e 2001 — Odisseia no Espaço. Mas tenho de dizer que achei um pouco estranho (e assustador) o facto de as pipocas doces terem tanto sucesso nos cinemas portugueses. Bom, ninguém é perfeito. Por outro lado, é preciso afirmar que, depois de tanto tempo sem teatro, a programação do Festival de Teatro de Almada ajudou a acalmar a sede que me tinham despertado as peças de teatro online disponibilizadas pelo Teatro Nacional Dona Maria II.

Aprender uma língua tão próxima é um processo semelhante ao de tirar a carta de condução: todos sabemos como funciona a estrada, mas para ser um bom condutor é necessário praticar. Surpreendeu-me terem uma canção de aniversário tão comprida — nós consumamos isso rapidamente, já que há pessoas que ficam envergonhadas no centro das atenções, e pessoas como eu, que são capazes de esquecer qualquer canção com mais de dois versos. Há ainda léxico potencialmente exportável dada a sua utilidade e simplicidade, visto que com uma só palavra conseguem expressar conceitos para os quais nós precisamos, no mínimo, de duas para o fazer: “o luar”, uma palavra muito poética, que nós dizemos “a luz da luar”; e “algures”, um homólogo genial das palavras “algo” e “alguém”, que têm equivalentes, tanto em catalão como em castelhano, ao passo que para a primeira, nos vemos forçados a articular algum lugar.

Fala-se a mesma língua em Portugal e na Galiza? Esta era uma das perguntas que queria resolver ao longo do ano, se as duas falas ainda são inteligíveis entre si. E a conclusão à qual cheguei é que sim, mesmo falando de maneiras diferentes constituem um mesmo domínio linguístico. É por este motivo que acharia interessante uma reciprocidade radiofónica e televisiva dentro da lusofonia ibérica, do mesmo modo que há tantos anos se pede esta reciprocidade audiovisual entre os diferentes territórios de fala catalã: Catalunha, o País Valenciano e as Ilhas Baleares. Sei que ultimamente tem havido produções luso-galegas, como as séries Vidago Palace (2017) ou Auga Seca (2020), ou que, num âmbito diferente, existiu a proposta do Liceo da Corunha em participar na liga portuguesa de hóquei em patins. Sigam nesse caminho, é sempre fixe ter os galegos por perto!

Em jeito de despedida desta etapa, fico com as bonitas paisagens sobre o Tejo que o percurso do voo de regresso me permitiu ver desde a janela do avião.