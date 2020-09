Não há festa como esta!

Este é o slogan que o PCP sempre utilizou para publicitar a sua festa do Avante!. Sempre achei que esta frase era exagerada, mas, pelo menos este ano, está de acordo com a realidade. Em 2020, não haverá mesmo festa como esta. As outras, que se podiam comparar, foram proibidas ou voluntariamente canceladas pelos seus promotores.

Todos sabemos que as festas não estão proibidas, mas os festivais estão, pelo menos até 30 de Setembro. É também público e notório que a maioria das festas e dos festivais foi anulada por razões de saúde pública. Foi assim em todo o país e também no distrito de Setúbal. Só para dar o exemplo de Câmaras Municipais dirigidas pelo PCP, assistimos ao cancelamento da Feira de Santiago, em Setúbal, da Feira de Agosto, em Grândola e das Festas Populares de Corroios, no Seixal, mas também ao forte condicionamento na realização da Festa das Vindimas, em Palmela, que não terá atividades suscetíveis de gerar ajuntamentos. Estas festas, tal como muitas outras de Norte a Sul do país, seriam bem mais importantes que o Avante!, pois dinamizam a economia local e criam a riqueza de que tanto estamos necessitados. Mas, por uma questão de respeito pela saúde pública, não foram feitas. Também os partidos políticos cancelaram as suas festas de verão ou de reentré, da qual o exemplo mais importante é o cancelamento da festa do Chão da Lagoa, que há longos anos o PSD organiza na ilha da Madeira. Até os comunistas franceses cancelaram a sua festa: a Féte de l’Humanité, no que foram secundados pelos comunistas espanhóis. Tudo por razões de saúde pública, que, no momento que vivemos, é o bem maior que todos nós temos de preservar.

Os partidos políticos, como está plasmado na nossa Constituição, “concorrem para a organização e para a expressão da vontade popular” e devem sempre guiar-se pelo exemplo que querem dar à sociedade. Realizar esta festa é incoerente e contraditório. Tudo isto deveria observar um princípio que não observa. O de dar o exemplo, seja por parte do Partido Comunista, seja por parte de quem autoriza a sua realização.

Desde o início da pandemia que temos sido alertados para o perigo dos ajuntamentos. O Governo e a Direcção-Geral de Saúde têm sido muito enfáticos a sublinhar a necessidade de evitar ajuntamentos e difundir os benefícios do distanciamento social. No fundo é este o embaraço da festa do Avante!: o perigo que deriva dos ajuntamentos. E este perigo só é afastado, a bem de todos nós, sem festas nem festivais, sem nada que possa trazer milhares de pessoas para um determinado local. É esta a questão de fundo. A festa do Avante! é o contrário de tudo aquilo que ao longo destes meses o Governo nos tem vindo a alertar. Alguém acredita que cerca de 100 mil pessoas conseguem cumprir o distanciamento social? Era mesmo necessário juntar 100 mil pessoas num concelho com elevada densidade populacional - o Seixal tem 160.000 habitantes? Quem fiscaliza tudo isto? Os mesmos que o autorizaram?

Realizar a festa do Avante!, que traz milhares de pessoas, e proibir outros eventos é totalmente absurdo, inexplicável e inconsistente. Não podemos assistir a jogos de futebol, mas podemos ir ao Avante. É inadmissível que ao mesmo tempo que os nossos jovens estão impedidos de retomar modalidades como futebol, andebol, voleibol, basquetebol e o rugby, se permitem eventos como a festa do Avante!. Ou as regras são iguais para todos ou não podemos acreditar em quem nos governa.

Termino como comecei, de facto não há festa como esta, pois as organizações responsáveis cancelaram-nas, pelo que em 2020 a festa do Avante! será mesmo única.