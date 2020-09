Se começamos setembro assim, bem podemos esperar pelo pior quando chegar o outono/inverno. Não, não falo de número de infetados; falo do regresso do partido do pânico, da demagogia do medo pelo medo, responsável pela pior crise social e económica das nossas vidas e por uma vaga de irracionalidade travestida de virtude.

