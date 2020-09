Merkel pressionada a abandonar gasoduto com a Rússia devido a envenenamento de Navalny

A chanceler alemã, Angela Merkel, está a ser pressionada internamente para reconsiderar a construção conjunta do gasoduto Nord Stream II com a Rússia, depois de Berlim ter garantido que Alexei Navalny foi envenenado com Novichok.

Na quarta-feira, Merkel pediu explicações à Rússia depois de afirmar que o principal opositor do Presidente russo, Vladimir Putin, foi vítima de uma tentativa de homicídio com recurso a um agente de nervos da família do Novichok, uma arma química composta por substâncias altamente tóxicas, desenvolvida na União Soviética.

Berlim, apoiada pela União Europeia, NATO, Reino Unido e Estados Unidos, prometeu uma resposta a Moscovo, e, internamente, inclusive dentro da própria CDU de Merkel, aumenta a pressão para que a Alemanha abandone a construção de um novo gasoduto com a Rússia.

“Devemos seguir uma política dura, responder com a única linguagem que Putin entende, que é a venda de gás”, disse nesta quinta-feira a uma rádio alemã Norbert Röttgen, chefe da comissão de Negócios Estrangeiros do Parlamento alemão (Bundestag), e um dos nomes apontados à corrida para a sucessão a Merkel.

“A conclusão do gasoduto Nord Stream II seria um encorajamento para que Putin continuasse este tipo de políticas”, acrescentou Röttgen.

A oposição ao gasoduto chegou também por parte dos Verdes, que estão em segundo nas sondagens, atrás da CDU. “Esta tentativa aberta de assassínio por parte das estruturas mafiosas do Kremlin não só nos deve preocupar como deve ter consequências reais”, disse a co-líder do partido no Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, citada pelo The Guardian. “O Nord Stream II não é uma coisa que possamos continuar em conjunto com a Rússia”, rematou.

A construção do gasoduto Nord Stream II, que tem um valor estimado de dez mil milhões de euros, vai duplicar a capacidade do actual Nord Stream I, permitindo o transporte directo de gás natural da Rússia para a Alemanha, através do mar Báltico.

No entanto, o projecto aprovado em 2005 pelo então chanceler social-democrata, Gerhard Schröder (do SPD, actual parceiro da CDU no Governo), tem gerado divisões dentro da União Europeia, com os países do Báltico a temerem que o novo gasoduto dê mais poder a Vladimir Putin e que Bruxelas aumente a sua dependência em relação à Rússia no fornecimento de energia, alienando a Ucrânia.

O gasoduto está praticamente concluído e é expectável que entre em funcionamento em 2021, apesar de em Dezembro do ano passado os Estados Unidos terem imposto sanções a empresas que participassem no projecto com a empresa russa Gazprom, o que levou os suíços da construtora Allseas a abandonar o projecto.

Há um mês, três senadores republicanos pediram sanções mais duras, o que gerou preocupação no Governo alemão, com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Heiko Maas, a demonstrar o seu descontentamento ao secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo.

Kremlin rejeita acusações

Apesar do aumento da pressão do Ocidente sobre a Rússia no caso de envenenamento de Alexei Navalny — em coma desde 20 de Agosto depois de ter bebido um chá no aeroporto na Sibéria e a receber tratamento no Hospital Charité, em Berlim —, a chanceler alemã, Angela Merkel, garantiu no início da semana que a construção do gasoduto vai ser concluída.

Moscovo, por seu lado, diz que o gasoduto vai beneficiar a Rússia, a Alemanha e a Europa e que, por isso, não vê motivos para ser prejudicada.

Numa conferência de imprensa na manhã desta quinta-feira, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, rejeitou as acusações feitas pelo Ocidente sobre o envenenamento do principal opositor de Putin.

“Não há razão alguma para acusar o Estado russo, e não vamos aceitar acusações a esse respeito”, disse Peskov, sublinhando ainda que não vê qualquer motivo para que sejam aplicadas sanções a Moscovo.

Angela Merkel disse na quarta-feira que vai informar a União Europeia e a NATO sobre os resultados da investigação para ser discutida uma resposta conjunta a Moscovo. Olaf Scholz, ministros das Finanças da Alemanha, disse que a imposição de sanções “depende do comportamento” da Rússia.