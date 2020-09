Há mais 4,35 toneladas de nitrato de amónio no porto de Beirute

O exército libanês comunicou esta quinta-feira a descoberta de 4,35 toneladas de nitrato de amónio perto da entrada do porto de Beirute. Este foi o material que deu origem à explosão de há um mês.

Engenheiros do exército estão a “lidar” com o nitrato de amónio — um fertilizante, mas também um poderoso explosivo. Há um mês, a explosão no porto que matou quase 200 pessoas e deixou milhares de feridos e desalojados foi provocada por uma carga de 2750 toneladas de nitrato de amónio encomendada há quase seis anos por uma fábrica de explosivos moçambicana, que é propriedade de outra empresa portuguesa. Acabou por ficar no porto de Beirute, armazenada em más condições, desde que o navio em que seguia foi confiscado, por falta de pagamento de dívidas.

As autoridades libanesas prometeram revelar o resultado inicial de uma investigação após uma semana, mas não houve ainda qualquer comunicação de resultados.