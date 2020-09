Bodas de diamante: casal celebra 60 anos de casamento com regresso a 1960

Os octogenários Marvin e Lucille, naturais do estado do Nebrasca, nos EUA, completaram 60 anos de casamento e, para assinalar a data, vestiram novamente a roupa que usaram em 1960, quando trocaram os votos.

Em declarações a órgãos de comunicação locais, e citada pela BBC, Lucille, 81 anos, relembrou que no dia do casamento o seu pai foi o único que chorou e que a mãe estava “radiante”. “Ambos achavam que Marvin [88 anos] era simplesmente perfeito e isso ajuda, quando os pais gostam da pessoa com quem se vai casar.”

A fotógrafa Katie Autry registou o momento e partilhou as imagens nas redes sociais, referindo que este casal era “um exemplo incrível da resistência do verdadeiro amor ao teste do tempo”. “Estou muito contente por tê-los conhecido e sinto-me honrada por ter eternizado estas memórias”, confessou.