Novo Banco: Fundo de Resolução diz que auditoria legitima a sua actuação

As conclusões da auditoria especial da Deloitte ao Novo Banco deixam o Fundo de Resolução, que detém 25% do capital da instituição, e responsável pela “cobertura” de perdas de milhões de euros, tranquilo em relação à sua actuação.

Em comunicado divulgado esta quinta-feira, a entidade refere que, “no que respeita ao exercício dos poderes do Fundo de Resolução no âmbito do Acordo de Capitalização Contingente, os resultados da auditoria traduzem a adequação dos princípios e critérios adoptados”. Acrescentando que, “ainda assim, o Fundo de Resolução não deixará de integrar os resultados da auditoria na sua reflexão permanente sobre a execução do Acordo, tendo em vista extrair as conclusões que se mostrem pertinentes”.

Para a Fundo de Resolução, criado na esfera do Estado e dos bancos, a auditoria, que analisou actos de gestão praticados entre 1 de Janeiro de 2000 e 31 de Dezembro de 2018, “evidencia, designadamente, que o Novo Banco tem vindo a operar num quadro fortemente marcado pelo vasto legado de activos não produtivos, gerado ainda na esfera do Banco Espírito Santo, S.A., com o consequente registo de imparidades e provisões, mas que tem também robustecido os seus procedimentos internos”.

No comunicado, o Fundo de Resolução diz ainda que, “como accionista, detentor de 25% do capital do Novo Banco, e todos os seus credores, em especial o Estado e as instituições bancárias, só têm a ganhar com a preservação da estabilidade do Novo Banco”.

De referir que a auditoria externa ao Banco Espírito Santo (BES) e ao Novo Banco revelou perdas líquidas de 4042 milhões de euros no Novo Banco, segundo comunicado divulgado esta terça-feira pelo Ministério das Finanças.