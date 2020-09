Renato Sanches dispensado da seleção nacional e Ronaldo falha treino

Redação, 03 set 2020 (Lusa) -- O médio Renato Sanches foi dispensado dos trabalhos da seleção portuguesa, devido a lesão, e vai falhar os encontros com Croácia e Suécia, do arranque da Liga das Nações, revelou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O jogador do Lille foi avaliado na manhã de hoje pela Unidade de Saúde e Performance da FPF e foi dado como inapto para os próximos dois jogos do Grupo 3, agendados para sábado, no Porto frente aos croatas, e dia 8, na Suécia.

O organismo não divulgou qual o problema físico de Renato Sanches.

Na mesma nota, a FPF avançou que Cristiano Ronaldo está com uma infeção num dedo do pé direito e por isso falhou o treino de hoje, o último na Cidade do Futebol, em Oeiras, antes da viagem até ao Porto.

O “capitão” da seleção nacional já tinha estado indisponível na sessão de quarta-feira, tendo feito apenas trabalho de ginásio.

Com estas baixas, o selecionador Fernando Santos contou apenas com 23 jogadores na sessão, que foi fechada como medida de prevenção contra a pandemia da covid-19.

Durante a tarde, a comitiva lusa viaja para o Porto, onde faz na sexta-feira o habitual treino de adaptação ao relvado do Estádio do Dragão, palco do duelo com a Croácia.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A seleção nacional ainda não efetuou qualquer jogo em 2020, devido à covid-19. O último encontro aconteceu em 17 de novembro do ano passado, no triunfo por 2-0 no Luxemburgo, que valeu a qualificação para a fase final do Euro2020, que, entretanto, foi adiado para 2021, devido à pandemia.

LG // PFO

Lusa/Fim