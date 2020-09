Dia de fuga e de incumprimento sanitário na Volta a França

A organização da Volta a França tinha planeado não permitir a presença de público nas montanhas, que seriam vedadas 48 horas antes. Nesta quinta-feira, na estrada, o cenário foi bem diferente. Não só houve largas centenas de pessoas presentes como pôde ver-se um grande número de adeptos sem a máscara obrigatória.

E isto está longe de ser uma trivialidade, já que a proximidade do público aos ciclistas – naturalmente, também eles sem máscara – foi um claro factor de risco. E sabe-se que, para este Tour, dois elementos infectados com covid-19, no seio de uma equipa, valerá exclusão imediata dessa formação. Resta esperar pelos testes dos próximos dias.

Alheio a tudo isto esteve Alexei Lutsenko, ciclista da Astana que venceu a etapa seis do Tour, depois de ter estado na fuga do dia – foi o primeiro sucesso de uma fuga nesta edição da Volta a França. Para o corredor cazaque foi a primeira vitória no Tour, imitando a proeza conseguida seis vezes pelo lendário Alexander Vinokourov.

Na classificação geral não se registaram alterações significativas, já que os principais favoritos optaram por não atacar as subidas desta etapa, mantendo-se num grupo compacto.

Etapa desenhada para uma fuga

A etapa desta quinta-feira trazia dois cenários possíveis: mais uma luta entre os principais favoritos, em caso de pelotão compacto, ou o sucesso de uma fuga – o percurso acidentado e com várias escaladas durante o dia seria um bom palco para um grupo de fugitivos com bons trepadores conseguir manter o pelotão à distância.

E foi isso que começou a parecer certo desde início. Um grupo de oito corredores – Nicolas Roche, Neilson Powless, Edvald Boasson Hagen, Daniel Oss, Rémi Cavagna, Greg Van Avermaet, Jesus Herrada e Alexey Lutsenko – conseguiu escapar do pelotão, que permitiu aos fugitivos abrirem uma diferença de mais de seis minutos.

Roche, Powless, Herrada e Lutsenko, particularmente estes, traziam predicados na carreira que lhes permitiriam lutar pelo triunfo. Roche, em especial, é um dos mais conceituados fugitivos do pelotão, somando já 18 etapas em fuga na Volta a França entre 2009 e 2019.

Já depois de ultrapassadas as subidas de 3.ª categoria, a vantagem da fuga estava reduzida a cerca de metade. E estes três minutos davam espaço a vários cenários: sucesso da fuga, entretanto já reduzida a Roche, Powless, Lustsenko e Van Avermaet, ou recuperação por parte do pelotão.

E foi nesta lógica que Fabio Aru atacou, surpreendentemente, no pelotão. O ciclista da Emirates abdicou do apoio ao líder Pogacar, movimentando-se de forma a não só poder vencer a etapa como, eventualmente, ser uma ajuda importante ao chefe-de-fila mais à frente no dia. E este segundo cenário ganharia força considerando o perfil sempre ofensivo de Pogacar.

Na frente, o aniversariante Powless mostrava avidez por dar a si próprio um presente de aniversário, mas os ataques sucessivos esvaziaram o “depósito” do americano, que acabou por não ter forças para acompanhar Lutsenko, o homem que seguiu isolado.

Com o ciclista da Astana a mais de cinco minutos do camisola amarela, na classificação, o pelotão desistiu definitivamente da perseguição e deixou o cazaque fazer a sua corrida e lutar pela felicidade. E foi feliz, tranquilamente, sem qualquer perseguição feroz por parte de um pelotão sereno até à linha de meta.

Para esta sexta-feira está agendada uma etapa teoricamente pensada para os sprinters, mas a média montanha colocada durante o percurso, conjugada com o vento da região, poderá trazer alguns momentos difíceis para o pelotão.