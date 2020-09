Apresentação de Darwin Núñez adiada pelo Benfica

O Benfica anunciou nesta quinta-feira que a apresentação de Darwin Núñez foi adiada para o dia seguinte, em hora ainda a anunciar.

O jogador que Rui Costa, administrador da Sociedade Anónima Desportiva (SAD) do Benfica, foi buscar na quarta-feira ao Almería, da II Divisão espanhola, e que será a contratação mais cara do clube “encarnado” e, simultaneamente, do futebol português, tinha a sua apresentação oficial agendada para as 19h desta quinta-feira. Só que tal não se verificou.

Sem adiantar nenhuma razão, o clube da Luz informou a comunicação social de que a cerimónia foi adiada para o dia seguinte e que a nova hora seria anunciada oportunamente.

A confirmar-se a transferência para a Luz, Darwin Núñez será a mais cara contratação dos benfiquistas, que irão desembolsar quase 25 milhões de euros pelo uruguaio.

O próprio jogador tinha confirmado nesta quarta-feira a vinda para o Benfica. Em declarações à rádio Cadena SER, o jovem avançado, de 21 anos, confirmou o adeus ao Almería.

“Assinei por cinco anos. Levo o clube no coração, quis despedir-me pessoalmente porque fui muito bem tratado desde o primeiro dia em que aqui cheguei. Muito obrigado a todos”, disse Darwin, autor de 16 golos em 32 jogos na última época na II Divisão espanhola.