Portugal recebe 11 milhões de euros em bolsas europeias de investigação

Seis cientistas em Portugal vão receber uma bolsa do Conselho Europeu de Investigação (ERC, na sigla em inglês). Juntas, estas subvenções valem cerca de 11 milhões de euros e foram atribuídas a investigadores da Universidade de Aveiro, da Universidade de Coimbra, do Centro Champalimaud (em Lisboa), do Instituto Gulbenkian de Ciência (em Oeiras) e da Universidade de Évora.

