Foguetão europeu Vega lançado com 53 satélites a bordo

O lançamento do foguetão europeu Vega não tem tido dias fáceis nos últimos tempos. Em Julho de 2019, uma falha levou mesmo à sua destruição, como medida de precaução. Várias tentativas de lançamento em Junho deste ano foram interrompidas devido a um clima desfavorável em alta altitude, acima do porto espacial de Kourou. O último adiamento foi esta terça-feira, com um tufão a passar perto de uma estação na Coreia do Sul. Nesta madrugada a história foi diferente. O Vega foi lançado com sucesso às 02h51 de Lisboa (22h51 de quarta-feira na hora local), transportando com ele 53 satélites. Ao fim de quase duas horas terminava o voo, com o lançamento do último satélite.

Continuar a ler