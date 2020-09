As máscaras, o Estado omnipresente, o desporto sem adeptos, a falta de beijos. O novo normal em 16 pontos

Passaram seis meses desde que a covid-19 chegou a Portugal. Do choque provocado pelas mortes nos lares de idosos, ao novo mundo do teletrabalho, das cotoveladas em vez dos beijos, à queda do turismo, da cultura parada e dos artistas em desespero, do medo que tolhe sobretudo quem é mais frágil, estas são algumas das marcas destes dias de pandemia.