Governo prolonga regularização de imigrantes que esperam decisão final do SEF

SEF está a marcar agendamentos para Junho do próximo ano. Medida que abrangeu 130 mil imigrantes em despacho de Março pode prolongar-se por 2021. “Quando me disseram pensei que estavam a brincar”, diz Cátia, guineense. Imigrantes e associações estão preocupados com o que acontece a quem ficou de fora desta medida.