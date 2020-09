Covid-19: mais três mortes e 390 casos em Portugal

Portugal regista nesta quarta-feira mais três mortes por covid-19 (todas elas na região de Lisboa e Vale do Tejo) e 390 novos casos de infecção, o que corresponde a um aumento de 0,7% em relação ao dia anterior. O número de casos activos é agora de 14.673 – um número que tem vindo a subir há 18 dias.

Seis meses depois de terem sido registados os primeiros casos de covid-19 em Portugal, há agora um total de 58.633 casos que foram confirmados em todo o país – desse total, 1827 morreram e 42.233 foram dados como curados.

A região Norte volta a ser aquela com mais casos diários (47% do total), com 184 novos casos; Lisboa e Vale do Tejo tem 168 novos casos (num total de 30.208, a zona com mais infecções em todo o país), 43% dos casos registados nesta quarta-feira.

Estão ainda internadas 337 pessoas (menos 13 do que na segunda-feira), das quais 41 em unidades de cuidados intensivos (menos três do que no dia anterior). Há ainda 129 pessoas que recuperaram. A letalidade da doença em Portugal é de 3,1%. Os dados constam do boletim epidemiológico divulgado pela Direcção-Geral da Saúde nesta quarta-feira.

Na terça-feira tinham sido registadas duas mortes e 231 novos casos de infecção.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em todo o mundo, registam-se 857 mil mortes e 17 milhões de recuperados entre os mais de 25,7 milhões de infectados desde o início da pandemia.