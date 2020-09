CDS diz que silêncio do Governo sobre regresso às aulas é “irresponsável e sinistro”

O líder do CDS-PP classificou como “irresponsável e sinistro” o silêncio do Governo sobre o regresso às aulas, previsto para daqui a duas semanas. Como proceder em caso de contágio de covid-19 numa escola ou quais as regras para os grupos de risco são duas das seis perguntas lançadas esta quarta-feira de manhã, em conferência de imprensa, por Francisco Rodrigues dos Santos.

“É inaceitável o Governo continue sem explicar como se vai processar regresso às aulas”, afirmou o líder do CDS, lamentando que o executivo “esteja mais preocupado com a Festa do Avante! do que dar resposta a alunos e professores”.

Perante o que considerou ser um “silêncio irresponsável e sinistro” do Governo, Francisco Rodrigues dos Santos lançou seis perguntas ao executivo sobre o arranque do ano escolar. Entre elas estão a de perceber se o Governo já sabe quantos são e quem são os profissionais e os alunos que pertencem a grupos de risco; como é que se está a “planear” a gestão dos recursos humanos tendo em conta o distanciamento social necessário; qual é o protocolo de segurança em caso de contágio de covid-19 numa escola.

O líder do CDS também exige respostas do Governo sobre a organização do transporte escolar e público para permitir a deslocação dos alunos e também quais as condições a aplicar a alunos com necessidades especiais.

À semelhança do que tem feito nos últimos dias, Francisco Rodrigues dos Santos volta a questionar a “promessa” do primeiro-ministro de dar 400 milhões de euros em equipamentos informáticos às escolas. “Daquele pacote que o Governo anunciou em Junho, quantos equipamentos é que foram distribuídos? Até ao momento nenhum. Que contrato é este”, perguntou, exigindo ao Governo que dê respostas para “tranquilizar as famílias”.