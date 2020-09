“Precisamos de mais vizinhos assim”: ele pintou uma pista para o pequeno ciclista que lhe animava as tardes

Todas as tardes, o aviso da câmara de videovigilância soava a alertar para uma presença na entrada da garagem. O dono da casa, que se mantém anónimo mas pertence à equipa da marca e canal de YouTube Canyon Chasers, ligada ao motociclismo, preparava-se para confrontar o intruso — até descobrir quem era e o que o fazia voltar lá. Numa bicicleta com rodinhas, uma criança aproveitava a entrada da casa para fugir do passeio rectilíneo e divertir-se numa pista imaginária. “O que se seguiu transformou-se na melhor parte de um Verão pandémico extremamente monótono”, escreveu o dono da casa em Salt Lake City, no Utah, EUA, na descrição do vídeo com mais de 11 milhões de visualizações.

Numa noite, a pista imaginária ganhou forma com linhas pintadas no chão com giz. Sempre que chovia, pintava-a de novo. E a câmara começou a detectar cada vez mais “intrusos” com capacetes coloridos e trotinetas. A principal reacção ao video viral? “Precisamos de mais vizinhos assim.”