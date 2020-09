Grande Confusão

Mas afinal, o que se passa neste país?

Como se não bastasse a pandemia e a crise económica e social, eis que surge no horizonte a hipótese de uma crise política (mesmo?).

A irresponsabilidade, a desordem, a desobediência, o taticismo político, tudo vale para fazer vingar o que cada um quer. Dir-se-ia que estamos perante um Portugal sem lei e sem igualdade na sua aplicação, em que muitos se afirmam e procuram obter vantagens pela força bruta na desigualdade e na violência, seja esta de que tipo for.

Há muitas formas de violência e, lamento dizê-lo, a Festa do Avante! é uma delas, tal como a recusa inicial da DGS em divulgar o parecer técnico para a realização da dita festa, desmentida pelo primeiro-ministro e finalmente revelada, o que quer que tal venha a significar.

Trata-se de um jogo sórdido de empurra entre o PCP e o Governo (para além do jogo negocial).

Os riscos sanitários, o facto de haver estabelecimentos que encerram ou a partida de moradores de Amora, nos dias do evento, em nada contam perante interesses político-partidários. Não curiosamente, o PCP cede ao interesse do negócio, da arrecadação de receitas, independentemente das consequências.

Como é habitual, todos os outros são antidemocratas, isto é, aqueles que não estão de acordo com a realização do evento. Basta lançar o anátema do antidemocrata para cima de terceiros e eis o PCP a arvorar uma superioridade (monopólio da moral política) que nada significa, quando na verdade adopta um discurso antidemocrata e a práctica não lhe fica nada atrás. Quem não concorda, repito, é antidemocrata, fascista e tudo o mais de perverso. A “realidade” do PCP é a do PCP e não importa a verdadeira realidade: tanto pior para ela.

As restrições em múltiplas actividades não se aplicam ao PCP e aí está a divulgação do parecer da DGS a justificar a diferença de tratamento, como o está a diferença de tratamento do fisco no que concerne às receitas.

O Governo, que controla a DGS, cede com tranquilidade, sem sobressaltos nem dúvidas, porventura adiando confrontos ou esperando dividendos políticos futuros.

Neste jogo, não por acaso, o PCP adiou a reunião marcada para sexta-feira passada com o Governo, cujo tema era o Orçamento de Estado, alegando... falta de agenda. Perdão... falta de agenda?!

Perdão... falta de agenda?! E falar em pandemia para abrir portas a uma festa que juntará, pelos vistos, cerca de 17 mil pessoas?

Ou se acredita que somos todos tontos ou se insulta a nossa capacidade de pensar e entender.

Mas o Governo não escapa ileso neste jogo de gato e rato a quem deu uma bela e gorda fatia de queijo. Todavia o Avante! ainda se queixa das exigências, que considera superiores às de outras iniciativas!

Bem podem protestar terceiros que o Avante! é só um, digno de todas as prebendas, impune, perante o qual instituições se inclinam com reverência, ameaçando não cumprir todas as recomendações da DGS.

Vivemos em tempos que pedem cautela, sensatez, pouco compatíveis com jogos políticos de mau gosto, cujas consequências podem agravar ainda mais a nossa débil situação.

O INE já confirmou a recessão com a queda de 16,3% do PIB, provocada pela baixa do consumo, do investimento e da contracção das exportações.

Sempre segundo o INE, a taxa de desemprego atingiu os 8,1% e o desemprego jovem sobe, estimando-se que um em cada quatro jovens, dos 15 aos 24 anos, esteja desempregado.

Os surtos, sobretudo em lares e a miserável forma como tratamos os idosos, não são da responsabilidade de ninguém e só espanta quem esteja de má-fé. E continua...

As notícias sobre a criminalidade e as disfunções sociais que se vão sucedendo, não merecem atenção.

A insegurança aumenta e com ela os problemas e os fantasmas do costume. O regresso às aulas está por compreender no que toca à sua concretização. São crianças e jovens e a pandemia não poupa ninguém.

Mas já se anunciam baixas antecipadas e opções pelo teletrabalho.

Como também terminaram os debates quinzenais e, independentemente da sua consistência, a verdade é que tudo se passa de forma mais obscura. O enfraquecimento institucional aproveita, politicamente, a muitos.

Por tudo quanto vai dito conviria que pelo menos nos livrassem de joguinhos políticos pérfidos que nos podem causar feridas profundas.

Não há app que nos valha.

E já agora convinha alguma oposição.

Este país de confusão só merecia razão e seriedade.

A autora escreve segundo o novo acordo ortográfico