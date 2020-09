Paulo Rangel e Festa do Avante!

Em 1921, ano da fundação do Partido Comunista Português, um jornal de grande divulgação nacional, se não estou em erro O Século, informou que na Rússia os filhos já se podiam casar com as mães. Mais tarde, os comunistas davam injeções atrás da orelha aos velhinhos e comiam criancinhas ao pequeno-almoço. Hoje, Paulo Rangel e Rui Rio veem a Festa do Avante! como único sítio onde se apanha o novo coronavírus. As aglomerações de pessoas, sem qualquer distanciamento sanitário nas praias, nas feiras, inclusive nas do livro, nas peregrinações a Fátima, nos inúmeros espetáculos pelo país fora, inclusive em recintos fechados, para Paulo Rangel não constituem qualquer perigo, só a Festa do Avante!, apesar de ser esta a única entidade que é verdadeiramente escrutinada pelas entidades de saúde (...).

Mário Pires Miguel

Reboleira

Crise política?

As contas do Estado estão sujeitas à discussão e à aprovação dos que intervêm nas negociações das mesmas (...). O chefe do Governo, numa atitude de chantagem, fez uma ameaça de crise política, caso o Orçamento do Estado para o próximo ano não seja aprovado. Ficamos com a sensação de que a vontade do sr. primeiro-ministro não pode ser contrariada sob pena de ameaças de crise, o que antecipa na sociedade portuguesa uma instabilidade característica de alguém que não consegue aceitar outras opiniões, abandonando as suas responsabilidades (...). É mais do que importante que exista a consciência de que um possível acto eleitoral importa incertezas e custos para os cidadãos, pelo que seria mais útil a procura de consenso entre os actores políticos, do que procurar culpar os outros pela nossa incapacidade.

Américo Lourenço

Sines

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O problema não está nos ciclistas

Têm vários leitores, ultimamente, escrito para o PÚBLICO a lamentar a falta de respeito dos ciclistas pelas boas regras de trânsito: parece-me a mim que muitas dessas críticas não têm razão de ser. Eu utilizo a bicicleta, há décadas, não só para desporto como também para deslocações diárias de curtas distâncias — compras, idas a uma consulta médica não muito longe, etc. Tenho seguro da bicicleta, não ando sobre os passeios, utilizo as ciclovias quando existem, respeito os sinais vermelhos, e do que me queixo é da falta de cuidado e urbanidade de muitos automobilistas. Aliás, até me admira que esses leitores não se queixem do mesmo que eu que, no meu bairro, mal posso andar sobre os passeios que estão total e permanentemente ocupados com carros ilegalmente estacionados, obrigando os peões a circular pelo alcatrão, esse sim um problema muito mais grave do que aqueles apontados à “maldita bicicleta”. É pena que muitos leitores automobilistas também não respeitem as boas regras do Código da Estrada. Talvez todos estivéssemos melhor se houvesse mais bicicletas e menos carros dentro das nossas cidades, mas isso leva tempo a compreender (...).

Carlos Duarte

Lisboa