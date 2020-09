Trump visita Kenosha para apoiar as polícias locais. “É terrorismo doméstico”

O Presidente dos Estados Unidos decidiu visitar a localidade de Kenosha, no estado do Wisconsin, esta terça-feira, para defender as forças policiais na região, ignorando os pedidos dos governantes da cidade para se manter afastado devido aos protestos recentes contra a agressão ao afro-americano Jacob Blake pela polícia.

Durante a visita o Presidente passou por uma loja de mobília destruída durante os protestos, por um centro de comando provisório e pelo ginásio de uma escola secundária.

“Os motins e protestantes violentos destruíram pelo menos 25 pequenos negócios, demoliram prédios e atiraram tijolos a polícia. Isto não são actos de protesto pacífico”, frisou o Presidente norte-americano Donald Trump em declarações na escola secundária que foram utilizadas para um vídeo a promover a visita do presidente que foi partilhada nas redes sociais. “É terrorismo doméstico.”

“Políticos imprudentes de extrema-esquerda continuam a promover a mensagem destrutiva de que a nossa nação e as nossas forças policiais são opressivas e racistas”, acusa Trump no vídeo. “Só que a grande maioria dos agentes da lei são funcionários públicos honrados, devotos e corajosos.”

Para reforçar a ideia, Trump prometeu apoiar as forças de autoridade de Kenosha com um milhão de dólares. É uma acção que contrasta com repetidos pedidos de manifestantes em todo o país para desmantelar a polícia e deslocar fundos do orçamento da polícia para outros programas.

“Para parar com a violência politica, temos de confrontar a ideologia de raça”, argumentou o presidente. “Temos de condenar a perigosa retórica anti-policial.”

O presidente também prometeu financiar pequenos negócios em Kenosha com quatro milhões de dólares e apoiar a segurança pública do estado do Wisconsin com 42 milhões de dólares.

Apesar das promessas, Trump não visitou a família de Jacob Blake, o norte-americano que ficou paralisado da cintura para baixo depois de um polícia ter disparado sete vezes na sua direcção no passado dia 23 de Agosto.