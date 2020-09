Carris entra no horário de Inverno com mais oferta do que é hábito

A Carris começou na segunda-feira a reforçar a oferta e prevê que a partir de 14 de Setembro, quando entrarem em vigor os horários de Inverno, o número de autocarros e eléctricos nas ruas seja entre 7 a 10% superior ao do ano passado.

A transportadora lisboeta já hoje circula com mais veículos do que é hábito para esta época do ano. Em Agosto, mês que tem horário próprio geralmente marcado por uma redução dos serviços, 13 carreiras de autocarro foram reforçadas e a linha de eléctrico 18, habitualmente suspensa, também funcionou. Devido às obras no Palácio da Ajuda, esta carreira está a fazer o percurso entre o Cais do Sodré e Belém, duplicando a oferta de eléctrico neste eixo, que também é servido pela linha 15.

De acordo com fonte oficial da Carris, “a procura tem andado em cerca de 50% do que se verificou no período homólogo” e, por isso, tem-se verificado uma “redução da taxa média de ocupação dos veículos”.

Durante o Verão, o desconfinamento e o retomar das ligações aéreas com o estrangeiro traduziu-se já em eléctricos 28 bem compostos ou mesmo cheios, contrastando com o período em que esta emblemática carreira esteve para usufruto quase exclusivo dos moradores da cidade. A mudança de Agosto para Setembro também se notou em algumas linhas de autocarro, que passaram a estar mais ocupadas. Com o regresso às aulas previsto para daqui a duas semanas é previsível um aumento ainda mais substancial da procura, o que pode tornar complicado o distanciamento entre passageiros.

A Carris anunciou na terça-feira que recebeu o selo Covid Safe, atribuído pela APCER (Associação Portuguesa de Certificação) a empresas e instituições que demonstrem estar a cumprir as orientações das entidades oficiais para controlo da pandemia. Desde o princípio de Maio, com o desconfinamento, que a lotação dos transportes públicos está limitada a dois terços da capacidade e é obrigatório o uso de máscara a bordo.

O horário de Inverno entra em vigor a 14 de Setembro e mantém-se até 27 de Novembro, sendo retomado a 2 de Dezembro e prolongando-se, com várias interrupções por causa de férias escolares, até 2 de Junho.