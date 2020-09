Viseu celebra os vinhos, vindimas e gastronomia em Setembro

Os vinhos e a gastronomia do Dão vão voltar a combinar-se em Setembro, em Viseu, no âmbito da programação do Cubo Mágico e com alterações comparativamente a anos anteriores motivadas pela covid-19, anunciou o município.

Neste mês, estarão de regresso “as experiências reais de vindima em quintas da região e de gastronomia local e de autor”, confirmou o vereador de cultura, Jorge Sobrado. As celebrações fazem-se com a Festa das Vindimas e o evento Viseu Estrela à Mesa.

Na Festa das Vindimas reinventada para o Cubo Mágico, a visita às quintas está marcada para o dia 19, sendo a merenda típica servida em estilo piquenique, o que permitirá a cada grupo escolher um local para fazer a sua refeição e evitar aglomerados.

Já o certame Viseu Estrela à Mesa voltará ao Rossio, de 11 a 13 e de 18 a 21 de Setembro, com a participação de cinco chefs Michelin e de dez chefs locais.

“A estratégia de programação do Cubo Mágico mais não faz do que uma reencarnação e uma recomposição inteligentes da agenda cultural e turística de Viseu, que foi comprometida por efeito da pandemia”, referiu Jorge Sobrado à Lusa. Neste âmbito, “o plano B criado para a animação cultural e turística da cidade, neste Verão, mostrará agora a sua face vinhateira e gastronómica”, até ao dia 21.

Serão tomadas várias medidas para garantir o distanciamento dos visitantes, como as reservas feitas em “blocos de horários” e as refeições entregues na mesa, para evitar aglomerados junto ao espaço de cada restaurante.

Segundo Jorge Sobrado, para a última fase do Cubo Mágico foram reservadas algumas das “melhores propostas culturais deste Verão”.

“Sobem ao palco não só a Orquestra Filarmonia das Beiras, num concerto de reportório inteiramente dedicado à sétima arte, e a Orquestra Juvenil de Viseu, mas também grandes nomes do fado, como Carla Linhares e Mara Pedro, além de artistas como Carlos Peninha, Tilhón, Galo Cant'Às Duas, Samuel Úria e Benjamin.

A 17 de Setembro, “o Cubo Mágico dá também as boas-vindas a dois filhos da terra a emergir na área do cinema”, os gémeos Afonso e Bernardo Rapazote, que vão apresentar o seu primeiro filme, a curta-metragem “Corte”, acrescentou.

O vereador frisou que “a principal aposta continua a ser dar palco e trabalho aos artistas da região”, mas sem fechar as portas a outros artistas portugueses.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Há uma diversidade cultural extraordinária e vibrante a acontecer na cidade. É uma declaração muito forte, mas plenamente responsável, contra o medo e a desistência”, acrescentou.

Até hoje, o Cubo Mágico – que arrancou em 21 de Julho - realizou mais de 400 espectáculos de música, teatro, animação de rua e magia, o que possibilitou o regresso à actividade de dezenas de artistas e estruturas profissionais, de artistas amadores e dos ranchos folclóricos do concelho.