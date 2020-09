PS pondera propor comissão de inquérito parlamentar com objecto “amplo”

O deputado do Chega entregou nesta quarta-feira no Parlamento um projecto de resolução para que o Governo divulgue "publica e integralmente" a auditoria externa ao Novo Banco e sugeriu uma proposta conjunta, com BE e PSD, para a futura comissão de inquérito.

Segundo o documento, André Ventura pretende que o executivo minoritário socialista "promova com urgência a divulgação pública e integral da auditoria realizada à actividade do Novo Banco" e "envie imediatamente o documento, integral e sem cortes, para efeitos de apreciação preliminar, à Procuradoria-Geral da República, havendo matéria susceptível de integrar a prática, por sujeitos individuais e pessoas colectivas, de ilícitos criminais".

Para Ventura, "a desculpa ou fundamentação de Mário Centeno [ex-ministro das Finanças e actual governador do Banco de Portugal] para que alguns elementos sejam uma espécie de segredo de Estado não faz qualquer sentido", pois aquele responsável "está a proteger-se a si próprio".

"Soubemos hoje que o BE também quer uma comissão de inquérito e que o PSD, através [de declarações públicas] do dr. Rui Rio, também está disponível. Apelamos a um entendimento entre todos os partidos, especialmente estes três, para redigir uma proposta conjunta", acrescentou o deputado único do partido populista de direita, que já tinha apresentado o seu inquérito parlamentar sobre o Novo Banco a meio de Agosto.

Também PS, PCP, CDS-PP, PAN, "Os Verdes" e Iniciativa Liberal, ouvidos pela Agência Lusa em 14 de Agosto, não excluíram a hipótese de criação de uma nova comissão de inquérito, mas preferiram aguardar pelo conhecimento da auditoria externa.