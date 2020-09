Preços na produção industrial recuam 3% na UE

Os preços na produção industrial recuaram, em Julho, 3,3% na zona euro e 3% na União Europeia (UE), em termos homólogos, com Portugal a descer acima da média (3,7%) face ao ano passado, divulga esta quarta-feira o Eurostat.

O boletim do Eurostat mostra, no entanto, que as quebras homólogas na produção industrial têm abrandado desde Maio, quando atingiram -5% na zona euro e -4,6% na UE.

Face a Junho, os preços na produção industrial subiram 0,6% na zona euro e 0,4% na UE. Aqui, Portugal cresceu acima da média (1%) face ao mês imediatamente anterior.

De acordo com o gabinete estatístico europeu, face a Julho de 2019, os maiores recuos registaram-se na Lituânia (-8,5%), Chipre (-6,7%) e Itália (-5,4%) e as únicas subidas foram observadas em Malta (1,7%), Eslovénia e Eslováquia (0,3% cada).

Na comparação com Junho, os avanços mais marcados registaram-se na Bélgica (2,3%), Espanha (1,8%) e Bulgária (1,6%), tendo as principais quebras mensais dos preços na produção industrial sido observadas em Chipre (-2,2%), Estónia (-2,1%) e Suécia (-0,8%).