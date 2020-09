Para o Novo Banco, a suspensão de venda de activos “já caducou”

A suspensão das vendas de activos caducou com a entrega da auditoria especial da Deloitte esta semana, defendeu hoje o presidente do Novo Banco, adiantando que a alienação de créditos problemáticos Nata III será discutida com o Fundo de Resolução.

“Nata III é uma operação que tem uma percentagem significativa de activos protegidos pelo CCA [mecanismo de capital contingente], portanto, naturalmente que esse assunto será discutido com o Fundo de Resolução. O pedido expresso [de suspensão das vendas de activos] era até à entrega da auditoria, essa solicitação caducou”, afirmou António Ramalho em conferência de imprensa, em Lisboa, após a Deloitte ter entregado esta semana a auditoria aos actos de gestão do BES/Novo Banco entre 2000 e 2018.

Questionado sobre se o banco irá retomar a venda de activos imobiliários, Ramalho respondeu afirmativamente, mas que não tem previsão sobre quando serão feitas mais vendas em pacote de imóveis.

Contudo, afirmou, quer cumprir o acordado de o Novo Banco ter lucros em 2021.

“Mal interpretado”

Sobre a injecção de capital que o banco irá pedir ao Fundo de Resolução referente a este ano, António Ramalho disse não ter nada a acrescentar ao que disse em Junho e considerou que foi mal interpretado.

“A ‘call’ [chamada de capital] será aquilo que decorrer das condições específicas do final do ano”, disse apenas.

Em Junho, numa entrevista conjunta ao Jornal de Negócios e à Antena 1, o presidente executivo do Novo Banco disse que a instituição vai precisar de mais capital do Fundo de Resolução do que o que estava previsto para este ano, face ao impacto da crise desencadeada pela covid-19, mas sem revelar números.

Esta afirmação levou o Presidente da República a declarar ter ficado “estupefacto” e o ministro das Finanças, João Leão, disse que o Governo, à semelhança de Marcelo Rebelo de Sousa, também ficou estupefacto com as declarações sobre uma possível nova injecção no banco.

Nascido na resolução do BES (em 3 de Agosto de 2014), 75% do Novo Banco foi vendido em Outubro de 2017 ao fundo de investimento norte-americano Lone Star, mantendo o Fundo de Resolução bancário 25%, numa solução acordada entre Banco de Portugal e Governo.

Aquando da venda foi acordado um mecanismo de capital contingente, que prevê que até 2026 o Fundo de Resolução compensa o Novo Banco por perdas de capital num conjunto de activos que ‘herdou’ do BES até 3890 milhões de euros, desde logo perdas que se verifiquem aquando da venda desses activos.

Desde então e até hoje, o Fundo de Resolução já injectou 2.976 milhões de euros e ainda poderá colocar mais de 900 milhões de euros, valores que têm impacto nas contas públicas uma vez que o Fundo de Resolução é uma entidade da esfera do Estado.