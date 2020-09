Governo pediu confidencialidade da auditoria ao NB mas relatório não identifica devedores

Mais de um ano depois de ter sido pedida, a auditoria especial ao Novo Banco foi finalmente entregue pela Deloitte ao Governo, que a remeteu para várias instituições, entre elas a Procuradoria-Geral da República (PGR) e o Parlamento. No entanto, a auditoria seguiu com o selo de confidencial, colocado pelo Ministério das Finanças, o que obriga a Assembleia a limpar o relatório do que possa estar abrangido pelo dever de sigilo para poder tornar público o documento. Porém, o relatório não tem nomes dos devedores.

