Histórias do Tour: O surrealismo aos olhos de Kenny

As entrevistas com figuras do ciclismo resultam quase sempre no mesmo tipo de revelações: interesse por desporto, em geral, e bicicletas, em particular. E quase todos os ciclistas se dedicam à modalidade desde muito cedo – e com grande afinco –, hipotecando os prazeres da juventude, por um lado, e o desenvolvimento de outros interesses, por outro. Mas há uma excepção.

Continuar a ler