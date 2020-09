Benfica garante Darwin Núñez, a “águia” mais cara de sempre

Jorge Jesus vai ter finalmente o avançado que pretendia. Depois de fracassada a hipótese Cavani, o Benfica avançou para Darwin Núñez, jogador que representava o Almería, emblema que compete no segundo escalão do futebol espanhol. Será a mais cara contratação dos benfiquistas, que irão desembolsar quase 25 milhões de euros pelo uruguaio.

O próprio jogador confirmou nesta quarta-feira a vinda para o Benfica. Em declarações à rádio Cadena SER, o jovem avançado, de 21 anos, confirmou o adeus ao Almería. “Assinei por cinco anos. Levo o clube no coração, quis despedir-me pessoalmente porque fui muito bem tratado desde o primeiro dia em que aqui cheguei. Muito obrigado a todos”, disse Darwin, autor de 16 golos na última época na segunda divisão espanhola.

Foi Rui Costa, administrador da Sociedade Anónima Desportiva (SAD) do Benfica, quem viajou até Espanha, para desbloquear o processo. Darwin Núñez passa, assim, a ser o jogador mais caro da história do clube (e, simultaneamente de Portugal), cujo máximo que tinha pago por um futebolista tinha sido 21,8 milhões de euros por Raúl Jiménez. O Almería garantiu ainda uma percentagem de uma futura venda do jogador.

O avançado tinha seguido para o estágio que o Almería iniciou em Marbella e realizou exames médicos e testes à covid-19 pelo clube andaluz, tendo-se treinado às ordens de José Gomes. No entanto, já não irá participar no jogo particular agendado com o Betis.

O Benfica inicia a sua temporada oficialmente daqui a menos de duas semanas, com o embate a disputar em Salónica (15 de Setembro), frente ao PAOK, em jogo a contar para a 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Caso ultrapasse o emblema grego, os benfiquistas irão defrontar os russos do Krasnodar, no play-off de acesso à fase de grupos da Champions.