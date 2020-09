Ordem dos Médicos diz que não pode fazer auditoria a surto de covid-19 em lar de luxo

A Ordem dos Médicos garantiu ao PÚBLICO que não pode realizar qualquer auditoria clínica no lar de luxo Residência Montepio, no Porto, onde um surto de covid-19 matou 16 utentes, porque não recebeu qualquer queixa de falhas nos cuidados prestados por esta instituição. Já a Direcção-Geral de Saúde (DGS) e a Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte garantiram, numa resposta conjunta, que a situação deste lar “teve a adequada intervenção das autoridades de saúde locais”, sem se pronunciarem sobre se os 55% de taxa de letalidade entre os residentes (16 utentes mortos num total de 29 infectados, segundo dados oficiais) justificava uma avaliação independente ao que aconteceu neste foco.

