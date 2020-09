Distanciamento de três metros e exercícios individuais: as recomendações para a Educação Física

Foram divulgadas esta terça-feira as directrizes do Ministério da Educação e da Direcção-Geral da Saúde (DGS) para as aulas de Educação Física do próximo ano lectivo. A orientação não proíbe a realização de modalidades colectivas, como o futebol, andebol e basquetebol, mas diz que as aulas têm de ser adaptadas às exigências da pandemia. Desse modo, é aconselhado que sejam adoptadas estratégias e metodologias de ensino que “privilegiem o respeito pelo distanciamento físico de pelo menos três metros entre alunos”.

Para que o programa curricular da disciplina não seja descurado, as autoridades de saúde recomendam que sejam desenhadas tarefas individuais, reduzindo a partilha de materiais e objectos. O trabalho em circuito com alunos distribuídos por várias estações é incentivado. Esses grupos devem ter um tamanho reduzido e ser ajustados ao espaço de actividade física.

O Ministério e a DGS consideram importante que existam circuitos no acesso aos ginásios e pavilhões, de modo a que os alunos não se cruzem. Os estudantes têm de usar máscara na entrada e saída das instalações, mas não são obrigados a usar este equipamento de protecção durante a actividade física. Também os professores apenas têm de usar máscara fora dos períodos lectivos.